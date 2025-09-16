Головна Світ Політика
Канадська урядовиця українського походження стане спецпредставницею з відновлення України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Канадська урядовиця українського походження стане спецпредставницею з відновлення України
За словами премʼєр-міністра Канади, Христя Фріланд добре розуміється на питанні України
фото: Facebook/Chrystia Freeland

Глава канадського уряду не уточнив, що саме входитиме до обов’язків нового спецпредставника

Колишня віцепрем’єр-міністерка, міністерка транспорту Канади Христя Фріланд обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

Глава канадського уряду не уточнив, що саме входитиме до обов’язків нового спецпредставника. «Я попросив Христю обійняти посаду нового спеціального представника з питань відбудови України на додачу до її депутатських обов’язків», – заявив Карні.

Премʼєр переконаний, що Фріланд дуже добре розуміє Україну. «Як колишня міністерка фінансів, закордонних справ й міжнародної торгівлі G7 із давніми зв’язками та глибоким розумінням України та її економіки, Христя унікально підготовлена до виконання цієї важливої та нагальної роботи, покликаної принести Україні краще майбутнє, а Європі – мир», – сказав він.

Президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій назвала Фріланд «глобальним лідером й запеклим адвокатом підтримки України й рішучої відповіді союзників на геноцидну російську агресію». «Призначення пані Фріланд – це позитивні новини для України, Канади та Європи. Ми з нетерпінням очікуємо на можливість тісніше співпрацювати із пані Фріланд над досягненням перемоги України», – наголосила очільниця української організації.

Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

До слова, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали план дій з реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки. Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

