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Трамп отримав шанс обмежити голосування поштою перед виборами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп отримав шанс обмежити голосування поштою перед виборами
Суд дозволив Трампу просувати суперечливі виборчі обмеження
фото: Reuters

Рішення суду прибрало одну з перешкод для плану президента напередодні боротьби республіканців за контроль над Конгресом

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа продовжити реалізацію частини плану з обмеження голосування поштою напередодні проміжних виборів у листопаді. Водночас інша судова заборона, яка блокує ключову частину президентського указу, залишається чинною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Чому Верховний суд скасував заборону

У понеділок, 24 серпня, Верховний суд скасував постанову, яка забороняла адміністрації Трампа реалізовувати його указ про посилення правил голосування поштою.

Рішення ухвалила консервативна більшість Верховного суду – шістьма голосами проти трьох. Воно стосується червневої постанови федеральної судді Індіри Талвані з Бостона.

Водночас остаточна доля указу Трампа залишається невизначеною. Інша судова постанова, яка блокує ключову частину плану президента, продовжує діяти. Верховний суд 24 серпня її не скасував.

Коаліція з 23 штатів, більшістю з яких керують демократи, та округу Колумбія подала позов із вимогою зупинити дію указу Трампа. Верховний суд вирішив, що на цьому етапі штатам ще зарано оскаржувати документ, однак залишив їм можливість знову звернутися до суду напередодні проміжних виборів.

«Відповідні органи ще не вжили конкретних заходів, які впливають на штати, тому будь-яка шкода, про яку вони заявляють, є гіпотетичною», – зазначив суд.

Указ Трампа був виданий у березні. Він зобов'язував Міністерство внутрішньої безпеки США скласти та передати штатам перелік американських громадян, які мають право голосувати в кожному штаті.

Міністерство юстиції, своєю чергою, мало надати пріоритет розслідуванню та притягненню до відповідальності виборчих чиновників, які видають бюлетені людям, котрі не мають права голосувати на федеральних виборах.

Окремі вимоги стосувалися Поштової служби США. Вона мала доставляти бюлетені лише виборцям, внесеним до затверджених у штатах списків осіб, які мають право голосувати поштою.

Трамп раніше обіцяв обмежити голосування поштою по всій країні до проміжних виборів. Американський президент тривалий час ставить під сумнів безпеку такого способу голосування, хоча випадки фальсифікацій під час голосування поштою трапляються рідко.

Інша судова заборона залишається чинною

Верховний суд водночас не розглянув іншу постанову Талвані, яка забороняє Поштовій службі США на всій території країни застосовувати суворіші правила голосування поштою. Суддя ухвалила це рішення 11 серпня в межах окремого позову організацій, які захищають виборчі права.

Попри судову заборону, 21 серпня Поштова служба оприлюднила остаточну редакцію правил для реалізації указу Трампа. Вони передбачають, що штати мають передавати списки виборців, які отримали бюлетені поштою, та використовувати унікальні штрих-коди на конвертах для відправлення і повернення бюлетенів. Застосовувати ці правила Поштова служба поки не може через чинну судову заборону.

Губернатор Каліфорнії демократ Гевін Ньюсом після рішення Верховного суду заявив, що штат знову звернеться до суду.

«Верховний суд щойно дозволив адміністрації Трампа (поки що) продовжувати реалізацію свого плану позбавлення виборчих прав виборців по всій країні. Каліфорнія знову подасть позов, щоб заблокувати впровадження цих орвеллівських правил», – заявив Ньюсом.

Суддя Верховного суду Соня Сотомайор, яку підтримала її колега Елена Кейґан, заявила, що штати не повинні чекати, щоб оскаржити указ президента.

Суперечка напередодні проміжних виборів

Штати наполягають, що їхні претензії не є гіпотетичними. На їхню думку, спроби адміністрації змінити правила голосування поштою незадовго до листопадових виборів створюють ризик позбавлення права голосу значної кількості американців.

Питання має й політичне значення напередодні проміжних виборів. Республіканці ведуть боротьбу за збереження контролю над Конгресом. Обмеження голосування поштою потенційно може бути вигіднішим Республіканській партії, оскільки останніми виборчими циклами демократи частіше за республіканців користувалися таким способом голосування.

Нагадаємо, раніше американські соціологи попередили про труднощі з прогнозуванням результатів проміжних виборів до Конгресу після того, як результати кількох праймеріз суттєво розійшлися з даними опитувань.

Одним із найбільш показових випадків стали праймеріз Демократичної партії на посаду губернатора Вісконсину. 11 серпня Девід Кроулі несподівано переміг демократичну соціалістку Франческу Хонг із перевагою лише у 0,5%. Перед голосуванням опитування показували іншу картину – Кроулі відставав на 22%.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США США

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