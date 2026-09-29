Єврокомісарка закликала Україну прискорити необхідні для ЄС реформи

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос пояснила, що має зробити українська влада для європейського майбутнього

Марта Кос нагадала, що Брюссель виконує свою частину зобов'язань, і пояснила, чого тепер очікує від Києва

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала український уряд, Верховну Раду та інші державні інституції об'єднати зусилля для проведення реформ, необхідних для європейського майбутнього України та отримання фінансової підтримки Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву єврокомісарки.

Кос нагадала, що Європейський Союз виконує свою частину взятих зобов'язань. Водночас вона дала зрозуміти, що Брюссель очікує відповідних кроків від української сторони.

Йдеться про реалізацію реформ, необхідних для подальшого просування України на шляху до ЄС та отримання європейського фінансування.

Для пояснення того, як українська влада має працювати над змінами, Кос використала українське поняття «толока». «В українській мові є чудове слово для цього: толока. Це традиція, коли громада об’єднується, коли нагальне завдання є надто великим, щоб одна родина змогла впоратися з ним самотужки. Саме цей дух потрібен зараз. Уряд, Верховна Рада та інституції по всій Україні мають об’єднатися навколо цих спільних зусиль і рішуче діяти, щоб реалізувати реформи», – зазначила єврокомісарка.

Окремо єврокомісарка звернула увагу на зв'язок між проведенням реформ та подальшою фінансовою підтримкою України з боку Європейського Союзу. За її словами, Брюссель виконує свої зобов'язання і розраховує на виконання домовленостей українською стороною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз очікує від України прогресу в проведенні низки реформ перед виділенням додаткової бюджетної підтримки. Зокрема, йдеться про ухвалення законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та подальше наближення українських норм до законодавства ЄС.

За даними Bloomberg, подальше фінансування України залежатиме від просування відповідних реформ у Верховній Раді. Київ водночас звернувся до партнерів із проханням допомогти покрити додаткову бюджетну потребу приблизно у €26 млрд.