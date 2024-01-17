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«Картина тривожна»: стало відомо, де зараз перебуває хворий Саакашвілі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Картина тривожна»: стало відомо, де зараз перебуває хворий Саакашвілі
Саакашвілі залишається у палаті у приватній клініці «Вівамед»
фото: netgazeti.ge

Саакашвілі залишається у клініці, і до в'язниці його поки не переводять

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі наразі відбуває покарання в окремій палаті у приватній клініці «Вівамед» у Тбілісі. Він залишатиметься там і надалі. Народний захисник Леван Йоселян продовжив співпрацю з групою лікарів для спостереження за ходом лікування та станом ув'язненого. Про це пише netgazeti.ge.

Консиліум з листопада 2021 року періодично перевіряє стан Саакашвілі та публікує свої висновки. До складу групи входять 10 лікарів із різних напрямків. У своєму останньому звіті консиліум побачив «позитивну динаміку» в стані Саакашвілі, який оголошував голодування, але відзначив «загальну тривожну картину, що зберігається». Тому, на думку експертів, політик потребує пильного медичного нагляду.

Раніше була інформація про те, що колишній глава Грузії, громадянин України Михайло Саакашвілі нібито перебуває у чудовій фізичній формі, тож незабаром він може вирушити назад до в'язниці, де продовжить відбувати покарання.

Генеральний секретар «Грузинської мрії» мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що експрезиденту Михайлу Саакашвілі настав час припиняти відбувати покарання у медичній клініці і повертатися до в'язниці. За його словами, у Саакашвілі нібито не було серйозних проблем зі здоров'ям, він просто сидів на дієті.

Переведення Саакашвілі у в'язницю вимагала і партія експрем'єра Георгія Гахарії «За Грузію». Представник партії заявив, що «Мрія» та «Єдиний національний рух» беруть участь у «передвиборчій виставі», а суд нібито став трибуною для політичних заяв Саакашвілі.

До слова колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі та заснована ним партія «Єдиний національний рух» оприлюднили  напередодні 20-річчя «Революції троянд», маніфест про побудову нової грузинської держави. 

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Теги: хвороба картина президент голодування партії Михайло Саакашвілі Грузія тюрьма

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