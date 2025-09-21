Головна Світ Політика
Катар вимагає вибачення від Ізраїлю за удар у Досі – Axios

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Катар вимагає вибачення від Ізраїлю за удар у Досі – Axios
9 вересня стало відомо, що Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар
фото: Reuters

Нетаньягу звинуватив Катар у «приховуванні терористів» і навіть пригрозив новими ударами

Катар очікує вибачення від Ізраїлю за авіаудар по Досі, перш ніж знову взятися за роль посередника в переговорах про мирну угоду в Газі. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела, пише «Главком».

Після ізраїльської атаки, під час якої загинули п’ятеро бойовиків ХАМАС і один катарський офіцер безпеки, Катар фактично відмовився від ролі посередника. Всі ключові лідери ХАМАС при цьому вижили. Це був перший випадок, коли Ізраїль завдав авіаудару на території країни Перської затоки, що суттєво загострило його регіональну ізоляцію.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що без катарського посередництва домовитися про звільнення заручників і припинення війни буде майже неможливо.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звинуватив Катар у «приховуванні терористів» і навіть пригрозив новими ударами. Водночас ізраїльські чиновники визнають, що уряд недооцінив масштаби кризи, спричиненої атакою, і Нетаньягу «усвідомлює прорахунок».

За словами джерел, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані підняв питання вибачення під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у Досі. Це питання також обговорювалося під час контактів між американським спецпосланцем Стівом Віткоффом, Нетаньягу та міністром стратегічних справ Ізраїлю Роном Дермером.

Очікується, що Катар може погодитися на символічне вибачення, яке буде сфокусоване на загибелі катарського офіцера. Його можуть супроводжувати обіцянки виплатити компенсацію родині та гарантії непорушення суверенітету країни в майбутньому.

9 вересня стало відомо, що Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що він не приймав рішення про удар Ізраїлю по Катару, а відповідальність за це лежить на прем'єр-міністрі Біньяміні Нетаньягу.

