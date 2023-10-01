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Медведєв пригрозив ударами по заводах у Німеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Медведєв пригрозив ударами по заводах у Німеччині
Дмитро Медведєв
фото з відкритих джерел

Заступник голови Радбезу РФ наляканий, що Україна невдовзі може отримати німецькі ракети Taurus

Якщо Берлін передасть Києву далекобійні ракети Taurus, росіяни вважатимуть законними удари по німецьких заводах, де виробляється ця зброя. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у Telegram.

Російський посадовець обурився через заклик голови комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман до уряду Німеччини, щоб Берлін негайно поставив Україні далекобійні ракети Taurus. Також чиновниця висловлювала думку, що Київ має право атакувати об’єкти на території РФ.

«Ну в такому разі й удари по німецьких заводах, де ці ракети (Taurus  – «Главком») роблять, будуть повністю відповідати міжнародному праву. Все-таки ці недоумки активно штовхають нас до третьої світової...», – сказав Медведєв.

Крім того, заступник голови Радбезу РФ сказав, що нібито Росія атакуватиме британських інструкторів в Україні. Така погроза прозвучала після заяви очільника оборонного відомства Великої Британії Гранта Шеппса про те, що його країна розширить програму підготовки українських солдатів і перенесе навчання та виробництво військової техніки на українську територію.

«Один новоспечений кретин – міністр оборони Британії – вирішив перенести англійські курси підготовки українських солдатів на територію самої України. Тобто перетворити своїх інструкторів на легальну мішень для наших збройних сил. Чудово розуміючи, що вони безжально знищуватимуться. Причому вже не як найманці, а як британські натовські фахівці», – написав Медведєв.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писала, що Німеччина відкладає відправку Україні Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з Росією.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Taurus. Утім, для схвалення рішення поки що не пройдені всі необхідні процедури. 

Читайте також: The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні
Теги: росія Німеччина Дмитро Медведєв погрози

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