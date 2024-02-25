Кулеба назвав зброю, яка потрібна Україні для перемоги

Кулеба провів пресконференцію з міністеркою закордонних справ Німеччини в Одесі

Якщо українські військові вчасно отримають зброю в достатній кількості, то зможуть завдати військової поразки ворогу

Список необхідного українським військовим озброєння може бути дуже довгим. Однак можна виділити три ключових позиції. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок в Одесі.

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«Щодо зброї, яка потрібна, то список може бути дуже довгим. Але ключових позицій три: снаряди, ППО, далекобійні ракети», – зазначив глава МЗС України.

За його словами, якщо українські військові вчасно отримають ці позиції в достатній кількості, то ЗСУ зможуть завдати військової поразки Росії на полі бою та припинити цю війну.

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Нагадаємо, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.

До слова, президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.