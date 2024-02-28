США та Південна Корея розпочинають спільні навчання на тлі ядерних загроз КНДР

Навчання Freedom Shield в основному спрямовані на нейтралізацію ядерних загроз Північної Кореї, в тому числі шляхом «виявлення та завдання ударів»

Наступного тижня Сполучені Штати Америки (США) та Південна Корея розпочинають весняні військові навчання з метою запобігання можливому використанню КНДР ядерної зброї. Вони мають назву Freedom Shield, і заплановані на 4-14 березня. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що навчання союзників проводитимуться на тлі триваючих випробувань Північною Кореєю своїх ракет та інших систем озброєнь, та розвитку Пхеньяном ядерного потенціалу.

Крім того, ці військові навчання Штатів та Південної Кореї будуть першими після того, як КНДР скасувала міжкорейську військову угоду в листопаді 2018 року.

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Як розповіли на брифінгу представники Збройних сил двох країн, навчання будуть «жорсткими та реалістичними», та базуватимуться на сценаріях, які відображатимуть уроки недавніх конфліктів.

Загалом планується проведення 48 раундів комбінованих польових навчань, включаючи повітряний штурм і авіаудари, у яких братиме участь вдвічі більше військ з обох сторін порівняно з минулим роком, розповів речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї полковник Лі Сон Джун.

Навчання Freedom Shield в основному спрямовані на нейтралізацію ядерних загроз Північної Кореї, в тому числі шляхом «виявлення та завдання ударів» по крилатих ракетах, які можуть нести ядерні боєголовки.

За словами полковника ЛІ, дві країни спільно розробляють концепцію протидії ядерній і ракетній загрозам Північної Кореї, і «вона буде застосовуватися для стримування та запобігання їх подальшому та можливому ядерному використанню».

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Своєю чергою полковник Збройних сил США в Кореї Ісаак Тейлор розповів, що американські стратегічні засоби, ймовірно, будуть розгорнуті на півострові відповідно до минулої практики. Тут варто зауважити, що термін «стратегічний» часто використовується для опису ядерних сил.

Як повідомлялося, Північна Корея запустила реактор, що виробляє плутоній для ядерної зброї.

17 грудня Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності. Ракета подолала близько 570 км і впала у море.