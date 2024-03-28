Кірбі висміяв росіян, які пов'язують Україну з терактом під Москвою

Джон Кірбі пояснив ким є ті, хто шукає «український слід» у теракті під Москвою

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому називає твердження про причетність до теракту України нісенітницею

Російські чиновники, які шукають «український слід» у теракті під Москвою, здаються доволі хорошими продавцями гною. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише The Hill.

Кірбі вотре підтвердив, що США попереджали російські спецслужби про підготовку атаки екстремістів у Москві.

За його словами, відповідальність за теракт несе саме «Ісламська держава», а твердження влади РФ про причетність до нього України є нісенітницею.

«Це нагадує мені слова мого дядька, який мав невелику ферму і вирощував трохи худоби поблизу Окали у Флориді. Він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки в роті. Схоже, російські посадовці – досить хороші продавці гною», – сказав координатор Ради нацбезпеки.

Раніше Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати Америки направляли до Росії листа із попередженням про ймовірність підготовки до теракту під Москвою.

Про те, що Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Очільник української розвідки додав, що Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську.