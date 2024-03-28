Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кірбі висміяв росіян, які пов'язують Україну з терактом під Москвою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кірбі висміяв росіян, які пов'язують Україну з терактом під Москвою
Джон Кірбі пояснив ким є ті, хто шукає «український слід» у теракті під Москвою
фото: AP

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому називає твердження про причетність до теракту України нісенітницею

Російські чиновники, які шукають «український слід» у теракті під Москвою, здаються доволі хорошими продавцями гною. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише The Hill.

Кірбі вотре підтвердив, що США попереджали російські спецслужби про підготовку атаки екстремістів у Москві.

За його словами, відповідальність за теракт несе саме «Ісламська держава», а твердження влади РФ про причетність до нього України є нісенітницею.

«Це нагадує мені слова мого дядька, який мав невелику ферму і вирощував трохи худоби поблизу Окали у Флориді. Він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки в роті. Схоже, російські посадовці – досить хороші продавці гною», – сказав координатор Ради нацбезпеки.

Раніше Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати Америки направляли до Росії листа із попередженням про ймовірність підготовки до теракту під Москвою.

Про те, що Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Очільник української розвідки додав, що Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. 

Читайте також: 

Теги: росія теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через атаки дронів розвідки по нафтозаводам та наступ російських повстанців, Кремль почав відтягувати бойові частини та техніку з інших важливих для фронту напрямків
На виборах у Росії перемогли українські розвідники
19 березня, 08:17
Росіяни вміють лише мавпували («творчо переосмислювали») все: автомобілі, літаки, ракети, зброю, комп'ютери, заводи й фабрики, побутову техніку
Історія Росії як наочне підтвердження актуальності теорії соціального дарвінізму
10 березня, 20:26
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії (фото)
Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії (фото)
2 березня, 09:50
Бенсаад переконаний, що штаб-квартира ООН має знаходитися в Ялті чи Москві
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
5 березня, 10:09
Президент розповів, що провів декілька нарад щодо українського військового виробництва
Зеленський: У Чорному морі більше немає безпечних гаваней для росіян
5 березня, 20:03
Прем'єр Греції сказав, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував у порту Одеси
Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції
6 березня, 18:09
Друга спроба запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем відбудеться не раніше суботи, 23 березня
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
21 березня, 17:58
За словами Зеленського, Путін використовує теракт у «Крокусі» для максимального об'єднання росіян
Зеленський пояснив, як Путін хоче використати теракт під Москвою
Сьогодні, 17:28
Канцлер Німеччини підкреслив, що мир в Україні можливий у будь-який час
Низка країн обговорює можливу мирну домовленість з РФ, – Шольц
Сьогодні, 16:49

Політика

Кірбі висміяв росіян, які пов'язують Україну з терактом під Москвою
Кірбі висміяв росіян, які пов'язують Україну з терактом під Москвою
РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ
РФ зверталася до депутатів Європарламенту, аби вони просували пропаганду – ЗМІ
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті
Держдеп США закликав Зеленського не приховувати реальний стан на фронті
Саудівська Аравія очолила комісію ООН з прав жінок
Саудівська Аравія очолила комісію ООН з прав жінок
США письмово попереджали РФ про підготовку теракту під Москвою – Кірбі
США письмово попереджали РФ про підготовку теракту під Москвою – Кірбі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
52K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
22K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
8917
У Москві водовоз протаранив найбільший у світі пасажирський літак
8113
Теракт у «Крокусі». Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану
7872
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців

Новини

Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Сьогодні, 18:10
Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua