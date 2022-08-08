Китай завершив військові навчання навколо Тайваню

Навчання Китай розпочав у відповідь на візит Пелосі до Тайваню

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню. Про це повідомляє The Guardian.

Китайські і тайванські військові кораблі слідували один за одним в неділю за кілька годин до запланованого закінчення військових навчань. У Народно-визвольній армії Китаю заявили, що їх навчання були зосереджені на відпрацюванні далеких повітряних і наземних ударів Китаю.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю виявило 66 літаків китайських ВПС і кораблів, які проводили навчання в Тайванській протоці і навколо нього.

Зауважимо, що навчання Китай розпочав у відповідь на візит до Тайваню американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.

Зазначається, що китайські військові тепер будуть проводити «регулярні» навчання на тайванській стороні лінії і що «історичне завдання» «возз'єднання» Китаю може бути реалізоване.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).

7 серпня Міністерство оборони Тайваню звинуватило китайські літаки та кораблі у проведенні у суботу імітаційних навчань з нападу на головний острів Тайваню.