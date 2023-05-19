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Росія визнала Greenpeace «небажаною організацією»

glavcom.ua
Росія визнала Greenpeace «небажаною організацією»
РФ вважає, що Greenpeace намагається втрутитись у внутрішні справи держави
фото з відкритих джерел

За версією генпрокуратури РФ, природоохоронна діяльність Greenpeace супроводжується активним просуванням політичної позиції

Діяльність організації Greenpeace визнали небажаною на території РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За версією генеральної прокуратури Росії, природоохоронна діяльність Greenpeace супроводжується активним просуванням політичної позиції, що є «небажаним» на території РФ.

Росіяни вважають, що Greenpeace намагається втрутитись у внутрішні справи РФ і підірвати економічні основи. 

Прокурори також незадоволені, що природоохоронна організація виступає проти війни в Україні та закликає до економічної ізоляції Росії.

Нагадаємо, активісти міжнародної природоохоронної організації Greenpeace заблокували танкер, який доставив російську нафту до берегів Норвегії. Учасники акції прикували себе ланцюгом до судна на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

До слова, у зв'язку з розширенням санкцій G7 щодо Росії, США додали 71 компанію до «чорного списку». Рішення ухвалили у зв'язку з підтримкою даними компаніями агресора.

 

Теги: росія активісти

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