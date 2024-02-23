Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ворог атакував дронами Одесу: у житловому будинку пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог атакував дронами Одесу: у житловому будинку пожежа
В Одесі внаслідок атаки загорівся житловий будинок
фото ілюстративне

Відомо про двох постраждалих, які у важкому стані доставлені до лікарні

Увечері 23 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками, унаслідок чого загорівся житловий будинок. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування із загорянням житлового будинку в Одесі», – йдеться в повідомленні. 

Наразі відомо про двох постраждалих, які у важкому стані доставлені до лікарні.

На місці працюють всі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі.

За словами Олега Кіпера, під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Окупанти атакували Одещину ударними дронами типу Shahed-131/136. 

Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси.

Унаслідок російського обстрілу на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 кв м. Відомо про трьох загиблих.

Теги: Одеса будинок окупанти ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначила Свириденко, оренда з правом викупу та соціальна оренда досить поширені на Заході
Кабмін розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити українців житлом
25 сiчня, 21:39
Зеленський: «Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність»
Домовленості в Давосі та відзначення військових – головне зі звернення президента
25 сiчня, 20:30
У Дніпрі прогриміли вибухи
У Дніпрі прогриміли вибухи
12 лютого, 23:58
Російські загарбники завдали 73 авіаудари по українських захисниках у зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія»
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
14 лютого, 16:23
Росіяни змусили взяти участь в організації спільного концерту з якутами місцеву молодь
Росія відправляє в Україну студентів з Якутії для ідеологічної пропаганди
15 лютого, 18:35
Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень
Окупанти атакують на семи напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
12 лютого, 07:32
Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії
Росіяни використовують Starlink на фронті: розвідка повідомила деталі
12 лютого, 13:11
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
18 лютого, 12:37
До топ-10 міст за кількістю новостворених ФОП увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг
Українці відкрили рекордну кількість ФОПів протягом 2023 року: інфографіка
21 лютого, 15:43

Новини

Ворог атакував дронами Одесу: у житловому будинку пожежа
Ворог атакував дронами Одесу: у житловому будинку пожежа
Хотів втекти з України, але злякався вовків. Прикордонники затримали ухилянта
Хотів втекти з України, але злякався вовків. Прикордонники затримали ухилянта
Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд
Змушував військових будувати будинок для тещі: на Одещині посадовець піде під суд
Удар по Одесі: рятувальники показали масштаб пожежі (фото, відео)
Удар по Одесі: рятувальники показали масштаб пожежі (фото, відео)
Атака «Шахедів»: в Одесі загинула людина (фото)
Атака «Шахедів»: в Одесі загинула людина (фото)
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
45K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
40K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
12K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
9787
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
9260
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого

Новини

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Сьогодні, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua