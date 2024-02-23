Ворог атакував дронами Одесу: у житловому будинку пожежа

Відомо про двох постраждалих, які у важкому стані доставлені до лікарні

Увечері 23 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками, унаслідок чого загорівся житловий будинок. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування із загорянням житлового будинку в Одесі», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про двох постраждалих, які у важкому стані доставлені до лікарні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці працюють всі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі.

За словами Олега Кіпера, під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Окупанти атакували Одещину ударними дронами типу Shahed-131/136.

Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси.

Унаслідок російського обстрілу на підприємстві в Одесі спалахнула пожежа на площі 500 кв м. Відомо про трьох загиблих.