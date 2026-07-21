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Трамп запровадив 50% мит на деякі товари з Канади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп запровадив 50% мит на деякі товари з Канади
Мита не стосуватимуться енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів
фото: Getty Images

Нові заходи доповнять уже чинні торговельні обмеження США щодо імпорту товарів із Канади.

Президент США Дональд Трамп затвердив три укази, що передбачають введення 50% мит на частину канадського імпорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Білий дім пояснив рішення «дискримінаційним ставленням Канади до продукції зі США».

«Таким чином президент Трамп компенсує тягар і невигідне становище, в якому опинилася американська торгівля внаслідок дискримінаційного ставлення Канади до неї, та вирівнює умови для ключових американських експортних товарів – автомобілів, алкоголю та молочних продуктів», – йдеться у повідомленні.

Тарифи поширюватимуться на канадське вино та хокейні ключки, будівельний цемент. Водночас мита не стосуватимуться енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів. Однак під обмеження потрапить частина продукції, яка раніше була звільнена від тарифів відповідно до торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою – USMCA.

Нові заходи доповнять уже чинні торговельні обмеження США щодо імпорту товарів із Канади.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час свого виступу в Економічному клубі Нью-Йорка у травні заявив, що прагнення Оттави диверсифікувати партнерства та знизити дипломатичну й економічну залежність від Вашингтона через політику Дональда Трампа врешті-решт буде вигідним і для США.

До слова, у січні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять 100% мита на всі канадські товари, якщо Канада реалізує торговельну угоду з Китаєм.

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Теги: США Канада Дональд Трамп

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