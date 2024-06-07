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Швейцарія виділяє Україні понад $60 млн на цифровізацію державних послуг

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Швейцарія виділяє Україні понад $60 млн на цифровізацію державних послуг
Як зазначає швейцарський уряд, цифровізація підвищує прозорість державних послуг, це своєю чергою має вирішальне значення для відбудови України
фото з відкритих джерел

Кошти направлять на проєкти у регіонах, які постраждали від війни

Швейцарія виділить Україні фінансову допомогу на цифровізацію державних послуг. Йдеться про суму у понад 60 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Як зазначається, на засіданні 7 червня Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування.

Країна виділить для України 58,7 млн ​​швейцарських франків (понад $64 млн) протягом наступних чотирьох років. Кошти направлять на проєкти у регіонах, які постраждали від війни. Серед ключових сфер будуть охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.

Як зазначає швейцарський уряд, цифровізація підвищує прозорість державних послуг, це своєю чергою має вирішальне значення для відбудови України.

Нагадаємо, 3 червня, Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення додаткової фінансової допомоги для власних збройних сил та надання допомоги Україні. Про це інформує Reuters.

Законодавці відхилили 15-мільярдний пакет допомоги, який включав 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії та 5 млрд франків ($5,58 млрд) допомоги Україні.

До слова, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запросили усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії. 

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Теги: Швейцарія освіта розмінування охорона

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