Ексрадниця канадського парламенту розповіла, чи вдасться Канаді вийти з тіні США

Анна Лачихіна: «Канада не може дозволити собі стати заручницею нової адміністрації США»

Новообраний прем'єр-міністр Канади, Марк Карні, має намір активно працювати над посиленням незалежності країни від Сполучених Штатів, розвиваючи відносини з Європою та Азією. Про це розповіла партнерка агенції з урядових зв'язків Good Politics та ексрадниця у парламенті Канади Анна Лачихіна в інтерв'ю «Українському тижню», повідомляє «Главком».

«Для Марка Карні (прем’єр-міністр Канади – «Главком») це (вихід із тіні США – «Главком») флагманське питання його кампанії. Економіки США і Канади за останнє десятиліття були настільки синхронізовані, що у них, можна сказати, був безмитний режим, вільне пересування людей і товарів. Якщо і були якісь тарифи, то дуже мінімальні.

Крім того, у Канади та США була дуже інтегрована система безпеки та оборони. Штати покривали велику частку потреб Канади, спільно моніторили безпеку в Арктиці тощо. Заяви Трампа канадське суспільство зараз сприймає вкрай серйозно і дуже переживає. Марк Карні як лідер нації вважає, що треба буде спілкуватися з Трампом, але поглиблення відносин зі США на цьому етапі виглядає неможливим», – зазначає Анна Лачихіна.

Головним завданням для нового прем'єра, на її думку, є розбудова міцніших відносин з іншими країнами. Перший візит Карні до Європи став важливим сигналом, зокрема для США.

Він заявляв, Франція і Велика Британія – це канадські найнадійніші партнери, тож треба переорієнтовувати канадський ринок, політичні і безпекові відносини у сторону Європи і навіть Азії.

«А чи вдасться вийти з тіні США? Канаді це потрібно буде робити просто для виживання. Тому що вона з такими заявами Трампа не може покладатися на це партнерство», – пояснює Лачихіна.

Вона вважає, що Канада не може дозволити собі стати заручницею нової адміністрації США і буде посилювати партнерства на інших континентах. Водночас, Лачихіна наголосила, що рівень підтримки України Канадою не зміниться.

Канада допомагала з транспортуванням допомоги, тренувала українських військових, – усе це залишиться на рівні, як і було до цього. Канада також виділяла значні фінансові ресурси, однак очікувати на збільшення фінансової підтримки не варто, тому що їхня економіка, якщо порівнювати з економікою США, є меншою.

Політична підтримка Канади залишиться на тому ж рівні.

«У Канаді є велика українська діаспора, тож серед виборців було багато українців. А оскільки там демократія працює, то вони будуть вимагати від новообраних депутатів, як вони це робили раніше, продовжувати підтримувати Україну в різних проявах. Завдяки тиску діаспори підтримка буде триматися на рівні», – зазначає експертка.

Також Лачихіна нагадала, що у моменти, коли США не могли остаточно ухвалити рішення про надання F-16 або ж іншої допомоги, Канада на міжнародній арені сприяла підтримці України. Особливо це стосувалось партнерів на майданчиках НАТО, Рамштайну, «Великої сімки» чи «Великої двадцятки».

Наразі Канада головує у G7, що значно посилює підтримку України на міжнародній арені.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Марком Карні. Його партія нещодавно перемогла на парламентських виборах. Президент України привітав прем’єра Канади з перемогою та запросив його до Києва.

Також у США понад половину населення вірять, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований домогтися переходу Канади та Гренландії під американський контроль, а також справді збирається балотуватися на третій президентський термін.

Раніше напередодні оголошення результатів парламентських виборів у Канаді президент США Дональд Трамп звернувся до жителів Канади із пропозицією приєднатися до Сполучених Штатів Америки як 51-й штат.