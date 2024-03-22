Король Нідерландів відвідав навчання українських військових (відео)

Навчання вже пройшли понад 34 тисячі українських воїнів, цьогоріч планують підготувати ще близько 1600

Монарх завітав на полігон у Великій Британії, де тренуються воїни ЗСУ

Король Нідерландів Віллем-Александр під час візиту до Сполученого Королівства завітав на полігон, де проходять навчання воїни Збройних Сил України.

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Як повідомляє офіційна сторінка монарха у мережі X, глава держави поспілкувався з новобранцями та їхніми інструкторами.

Operatie Interflex leidt Oekraïense rekruten op tot militair. Nederland levert een bijdrage met o.a. schietvaardigheid, medische zorg en oorlogsrecht. De Koning bezoekt de operatie in Engeland en spreekt instructeurs en Oekraïense militairen. https://t.co/cAWDdkxqAK pic.twitter.com/E3nZOJihYj Будь ласка, читайте текст після реклами March 20, 2024

Українські військові тренуються у Британії в рамках програми «Інтерфлекс», до якої з вересня 2022 залучені й Нідерланди. Підрозділ Королівської армії країни передає солдатам ЗСУ знання про навички стрільби, поводження зі зброєю, ведення бойових дій у містах, надання першої медичної допомоги.

Навчання вже пройшли понад 34 тисячі українських воїнів, цьогоріч планують підготувати ще близько 1600.

Як повідомлялося раніше, у Великій Британії в рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України з відпрацювання штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України – навчання відновили за кордоном. У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників навичкам сучасного бою.

Як повідомлялося раніше, НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни. У масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн. Навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.