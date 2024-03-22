Головна Світ Політика
search button user button menu button

Король Нідерландів відвідав навчання українських військових (відео)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Король Нідерландів відвідав навчання українських військових (відео)
Навчання вже пройшли понад 34 тисячі українських воїнів, цьогоріч планують підготувати ще близько 1600
фото: Економічні новини

Монарх завітав на полігон у Великій Британії, де тренуються воїни ЗСУ

Король Нідерландів Віллем-Александр під час візиту до Сполученого Королівства завітав на полігон, де проходять навчання воїни Збройних Сил України.

Як повідомляє офіційна сторінка монарха у мережі X, глава держави поспілкувався з новобранцями та їхніми інструкторами.

Українські військові тренуються у Британії в рамках програми «Інтерфлекс», до якої з вересня 2022 залучені й Нідерланди. Підрозділ Королівської армії країни передає солдатам ЗСУ знання про навички стрільби, поводження зі зброєю, ведення бойових дій у містах, надання першої медичної допомоги.

Навчання вже пройшли понад 34 тисячі українських воїнів, цьогоріч планують підготувати ще близько 1600. 

Як повідомлялося раніше, у Великій Британії в рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України з відпрацювання штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України – навчання відновили за кордоном. У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників навичкам сучасного бою.

Як повідомлялося раніше, НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни. У масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн. Навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

Читайте також: Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
Теги: Нідерланди навчання король

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торік ЄС знизив імпорт металургійної продукції з Росії майже на 40%
Торік ЄС знизив імпорт металургійної продукції з Росії майже на 40%
2 березня, 01:21
Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, вступник зможе змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий населений пункт до 15 квітня 2024 року включно
Стало відомо, у яких країнах українські вступники зможуть скласти мультитест
12 березня, 13:09
Військова допомога Україні за весь час війни оцінюється у 2,615 млрд євро
Франція показала, скільки надала Україні військової допомоги з початку війни
4 березня, 09:25
Видання наголошує, що оскільки чеська система освіти відрізняється від української, на думку експертів, українським учням необхідно якомога краще в неї інтегруватися
Чехія виділить 52 тис. євро для підтримки українських студентів у навчанні
4 березня, 19:32
Керівники всіх виробничих активів і керівної компанії «Метінвесту» взяли участь у навчальному турі в США із вивчення провідних світових практик по роботі з ветеранами війни
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
6 березня, 14:00
Світові новинні агенції розкритикували фотографію принцеси Уельської в оточенні родини
Нові фото принцеси Уельської – брехня? Провідні ЗМІ наввипередки шукають докази
11 березня, 12:16
Президент Литви Ґітанас Науседа підтримує введення військ деяких європейських країн на територію України
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
13 березня, 22:15
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
16 березня, 23:12
Правоохоронці продовжують розслідування
Митники виявили 250 кг кокаїну серед винограду у порту Роттердама
20 березня, 06:51

Політика

Король Нідерландів відвідав навчання українських військових (відео)
Король Нідерландів відвідав навчання українських військових (відео)
Китай запустив у космос групу супутників моніторингу (фото)
Китай запустив у космос групу супутників моніторингу (фото)
Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції
Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції
Німеччина вирішила озброїтись новими системами ППО Patriot
Німеччина вирішила озброїтись новими системами ППО Patriot
Єменські хусити дали обіцянку Росії та Китаю
Єменські хусити дали обіцянку Росії та Китаю
Ірландський уряд може очолити політик без вищої освіти
Ірландський уряд може очолити політик без вищої освіти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
25K
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
23K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
14K
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
12K
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
6756
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені

Новини

Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
Вчора, 20:43
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Вчора, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Вчора, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Вчора, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Вчора, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Вчора, 14:41

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua