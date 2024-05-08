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Британія висилає військового аташе Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія висилає військового аташе Росії
Велика Британія запровадить нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз
фото з відкритих джерел

За словами очільника МВС, Британія стала «надзвичайно складним операційним середовищем для російських розвідувальних служб»

Влада Великої Британії збирається вислати військового аташе Росії у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав «зловмисною діяльністю» Москви. Про це пише Reuters.

«Ми вишлемо російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки», – сказав Клеверлі, виступаючи перед парламентом 8 травня.

Крім того, за словами міністра, влада позбавить статусу дипломатичних приміщень кілька обʼєктів нерухомого майна у Великій Британії, повʼязаних з Росією.

Також Велика Британія запровадить нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, зокрема обмежить термін перебування російських дипломатів у країні.

За словами міністра, Велика Британія стала «надзвичайно складним операційним середовищем для російських розвідувальних служб», але вжиті заходи «тільки зміцнять нашу стійкість до російської загрози».

Клеверлі додав, що у відповідь на заходи Великої Британії очікує, що з боку уряду Росії звучатимуть «звинувачення у русофобії, теорії змови та істерія», але британський уряд «не буде обдурений».

«Наша відповідь буде рішучою і твердою. Ми маємо чітке послання Росії: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю шкідливу діяльність», – сказав міністр.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила агенції Тасс, коментуючи рішення Лондона вислати російського військового аташе, що «Росія дасть адекватну відповідь».

Нагадаємо, російська влада почала сипати погрозами після того, як глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що його країна дозволяє Україні бити по території Російської Федерації. 

Раніше стало відомо, що злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді.

До слова, Міністерство закордонних справ Великої Британії радить своїм громадянам не їздити в Україну, зокрема на наші території у межах 50 км від кордону з Білоруссю.

Теги: Велика Британія посол дипломатичний конфлікт російські агенти

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