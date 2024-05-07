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Опозиція в Британії спробує оголосити вотум недовіри прем'єру Ріші Сунаку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Опозиція в Британії спробує оголосити вотум недовіри прем'єру Ріші Сунаку
Вотум Ріші Сунаку, ймовірно, зазнає поразки
фото: Reuters

Причиною вотуму недовіри є невдалі результати консерваторів на місцевих виборах

Ліберально-демократична партія Великої Британії заявила, що подасть до парламенту вотум недовіри уряду прем’єр-міністра країни Ріші Сунака. Про це пише Reuters.

Зазначається, що це планується зробити, аби прискорити проведення парламентських виборів. 

Лідер ліберал-демократів Ед Дейві заявив, що причиною вотуму недовіри є невдалі результати консерваторів на місцевих виборах, які відбулись минулого тижня. 

«Ці місцеві вибори показали, що країна втомилася від Ріші Сунака та його недієздатного консервативного уряду», – заявив він.

За підсумками виборів британські консерватори втратили 474 місця в місцевих радах й опинилися на третьому місці за їхньою кількістю, тоді як головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186 місць, а Ліберально-демократична партія – 104.

Водночас повідомляється, що вотум, ймовірно, зазнає поразки, навіть якщо консерватори, які все ще мають більшість місць у обраній нижній палаті парламенту, дозволять його провести.

Востаннє вотум недовіри спричинив дострокові вибори в Британії у 1979 році. Тодішній прем'єр-міністр від лейбористів Джим Каллаген програв голосування в парламенті і попросив про розпуск уряду.

Як повідомлялося раніше, у Консервативній партії Великої Британії задумали відправити Ріші Сунака у відставку з посади прем'єр-міністра ще до парламентських виборів, пише The Times. За інформацією джерел, близько 10 однопартійців Сунака вже почали шукати йому заміну. Головна причина: рейтинги опозиції, що зростають.

До слова, політичні вороги Ріші Сунака планували кроки проти уряду. Англійські депутати та політтехнологи змовилися в італійському ресторані у Ковент-Гардені, аби повалити владу прем'єра Великої Британії Ріші Сунака та отримати нового до виборів. Про це писало видання The ​​Daily Mail.

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Теги: Велика Британія Ріші Сунак

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