Польща закликала ЄС масово вислати російських дипломатів

Варшава вважає, що значна частина представників РФ у Європі може працювати на російські спецслужби

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Європейського Союзу вислати значну частину російських дипломатів. За його словами, серед представників РФ у країнах блоку є люди, які виконують завдання, несумісні з дипломатичним статусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Сікорський заявив, що в країнах ЄС наразі перебувають понад 2 тис. російських дипломатів. Польська сторона оцінює, що щонайменше 40% із них можуть працювати на структури російських спецслужб. Таким чином, потенційно йдеться майже про 1 тис. осіб.

За словами польського міністра, Росія намагається використовувати дипломатичні привілеї для діяльності, яка становить загрозу країнам Європи. «Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не можна дозволяти користуватися привілеями вільного пересування», – заявив Сікорський.

Окрім скорочення російського дипломатичного корпусу, Варшава закликає обмежити пересування дипломатів РФ територією ЄС. Зокрема, йдеться про те, щоб вони могли вільно пересуватися лише в тій країні, де мають акредитацію.

Також Польща пропонує встановити граничну кількість російських дипломатів у країнах Євросоюзу та скоротити видачу громадянам РФ шенгенських віз. Ще одна пропозиція – запровадити обов'язкові біометричні документи для росіян, які в'їжджають до ЄС. Сікорський пов'язує ці заходи з необхідністю посилити безпеку європейських держав на тлі російських гібридних операцій.

Заклики Польщі пролунали на тлі звинувачень Росії у диверсіях та інших гібридних операціях у європейських країнах. Зокрема, Німеччина офіційно поклала на Москву відповідальність за спробу атаки безпілотником поблизу аеропорту Лейпциг/Галле. Після цього Берлін оголосив про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення угоди щодо російського культурного центру в Берліні.

Польська влада вважає, що ЄС має посилити заходи безпеки та не дозволяти російським дипломатам використовувати свободу пересування для діяльності, яка може загрожувати європейським країнам. Варто нагадати, що російські спецслужби намагаються вербувати громадян Данії для підготовки диверсій проти оборонних підприємств, пов'язаних із підтримкою України. Потенційних виконавців шукають через соціальні мережі та ігрові платформи.