Окупанти атакували рятувальників на Запоріжжі: є поранені

У Запорізькій області випадки ударів по співробітниках ДСНС під час роботи вже фіксувалися неодноразово

Російські окупанти атакували рятувальників у Запорізькому районі. Ворожий дрон влучив в автомобіль ДСНС, який їхав на виклик для гасіння пожежі в Кушугумі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Унаслідок удару четверо рятувальників дістали поранення. Наразі всі вони перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу. Внаслідок атаки також пошкоджено службовий автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Запорізькій області випадки ударів по співробітниках ДСНС під час роботи вже фіксувалися неодноразово. Зокрема, 7 серпня російські військові повторно атакували Запорізький район, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього удару. Тоді ворожий безпілотник влучив у пожежний автомобіль, унаслідок чого постраждали двоє рятувальників.

Ще один подібний випадок стався наприкінці липня. Рятувальники ДСНС гасили пожежу на відкритій території в одному з лісництв Запорізького району, коли російські військові завдали по них удару безпілотником.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок атаки.