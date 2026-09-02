Невідомі закидали камінням храм ПЦУ в Києві та вигукували російські гасла

Чоловіки кидали каміння у ворота та намагалися потрапити на територію церкви

Нападники намагалися прорватися на територію церкви, яка лише п'ять місяців тому перейшла з УПЦ МП до Православної церкви України

Невідомі чоловіки напали на Свято-Троїцьку парафію ПЦУ у Биківні. За словами настоятеля храму, нападники били ногами по огорожі, кидали каміння у ворота та намагалися потрапити на територію церкви. Під час інциденту також лунали вигуки «Ахмат – сила!» та слова про «Русь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Синодального управління соціального служіння Православної церкви України Сергія Горобцова.

За словами священнослужителя, чоловіки били ногами по огорожі та кидали каміння у церковні ворота, намагаючись проникнути всередину. Кузнецов також встиг записати на телефон погрози, які лунали на адресу церкви.

На місце разом з охороною прибула поліція. Як стверджує настоятель, нападники вигукували «Ахмат – сила!», заявляли, що «це їхня церква», а перед появою правоохоронців нібито лунали й висловлювання на підтримку російської агресії.

Під час конфлікту священник також зафіксував розмову між двома чоловіками. Один із них запропонував відійти, однак інший відповів: «Я не для цього сюди приїхав, щоб відходити».

Після прибуття правоохоронців один із чоловіків почав говорити про Серафима Саровського та «Русь». Настоятель наголосив, що через шум не зміг достеменно розібрати сказане, тому не береться точно відтворювати ці слова.

За його твердженням, чоловіка, який найактивніше вигукував «Ахмат – сила!» та намагався пошкодити ворота, поліція невдовзі відпустила. Ще двох учасників інциденту затримали.

Згодом до храму прибули представники Служби безпеки України. Настоятель висловив сподівання, що правоохоронці встановлять усіх причетних та з'ясують мотиви їхніх дій.

Особливу увагу представники парафії звернули на те, що Свято-Троїцький храм лише п'ять місяців тому перейшов з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

За словами очевидців, чоловіки могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Водночас у парафії не виключають, що інцидент міг бути не звичайним хуліганством, а цілеспрямованою провокацією. Наразі мотиви учасників події офіційно не встановлені.

«Ми маємо пам’ятати: подібні речі не можна сприймати як звичайне хуліганство, особливо коли йдеться про погрози, проросійські лозунги та спробу проникнення на територію храму, який нещодавно перейшов до ПЦУ», – наголосив настоятель.

Нагадаємо, 12 квітня на тимчасово окупованій території Запорізької області представники Російської православної церкви Московського патріархату самовільно захопили храм святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви у Токмаку. Місцевим парафіянам заборонили приходити до храму та звершувати там молитву.