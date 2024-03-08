Дрони заходили з різних напрямків, є влучання: деталі нічної атаки на Одещину

Під час атаки в Одеській області був пошкоджений об'єкт інфраструктури, сталася пожежа

Підрозділи ППО три години відбивали атаки «шахедів»

Російські окупанти вчергове атакували Одеську область дронами-камікадзе. В ніч на 8 березня було влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

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Підрозділи ППО три години відбивали атаки, «шахеди» заходили з різних напрямків і складно маневрували.

Під час атаки в Одеській області був пошкоджений об'єкт інфраструктури, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, її оперативно ліквідували. Відомо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Як зазначають Сили оборони півдня, в їх зоні відповідальності збили 30 «Шахедів». В Одеській області знищили 18 дронів, Кіровоградській – вісім, Миколаївській та Херсонській – по два.

Як повідомлялося, у ніч на 8 березня українські захисники збили 33 із 37 ворожих БпЛА типу Shahed у небі над Україною. Ворог використав різноманітну техніку, зокрема одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб.

Триває 744-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. За словами голови ОВА, серед постраждалих трирічна дитина. Було госпіталізовано трьох людей. Двом, зокрема й постраждалій дитині, надали медичну допомогу на місці. Раніше Олег Синєгубов, що поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.