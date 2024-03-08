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Дрони заходили з різних напрямків, є влучання: деталі нічної атаки на Одещину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони заходили з різних напрямків, є влучання: деталі нічної атаки на Одещину
Під час атаки в Одеській області був пошкоджений об'єкт інфраструктури, сталася пожежа
фото ілюстративне

Підрозділи ППО три години відбивали атаки «шахедів»

Російські окупанти вчергове атакували Одеську область дронами-камікадзе. В ніч на 8 березня було влучання в інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

Підрозділи ППО три години відбивали атаки, «шахеди» заходили з різних напрямків і складно маневрували.

Під час атаки в Одеській області був пошкоджений об'єкт інфраструктури, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, її оперативно ліквідували. Відомо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Як зазначають Сили оборони півдня, в їх зоні відповідальності збили 30 «Шахедів». В Одеській області знищили 18 дронів, Кіровоградській – вісім, Миколаївській та Херсонській – по два.

Як повідомлялося, у ніч на 8 березня українські захисники збили 33 із 37 ворожих БпЛА типу Shahed у небі над Україною. Ворог використав різноманітну техніку, зокрема одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські загарбники завдали удару по Чугуєву Харківської області, унаслідок якого поранень зазнали п'ятеро осіб. 

Триває 744-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. За словами голови ОВА, серед постраждалих трирічна дитина. Було госпіталізовано трьох людей. Двом, зокрема й постраждалій дитині, надали медичну допомогу на місці. Раніше Олег Синєгубов, що поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.

Теги: Одещина безпілотник

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