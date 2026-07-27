Кремль повторює сценарій 2022 року? Держдума висловилася про мобілізацію

У Росії вдруге за тиждень запевнили, що нової хвилі мобілізації не буде, хоча силові структури вже готуються до дій під час можливого призову

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що в Росії немає потреби в новій хвилі мобілізації й назвав розмови про це «чутками». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами Картаполова, такі «чутки» нібито поширює президент України Володимир Зеленський. «Я чув, що Зеленський із цього приводу щось там сказав», – зазначив депутат і охарактеризував ці слова як «необмежений політ фантазії».

Він запевнив, що основний спосіб поповнення особового складу на війні – набір добровольців, які укладають контракти з Міноборони РФ. Також Картаполов заявив, що «чим більше ЗСУ будуть бити по цивільних об’єктах», тим більше людей приходитиме до військкоматів.

24 липня член комітету з оборони Держдуми Андрій Колесник сказав, що про новий масовий примусовий призов «не йдеться», і додав, що лави контрактників «і так поповнюються».

Картаполов відомий тим, що за день до оголошення мобілізації у РФ 21 вересня 2022 року запевняв, що її не буде, називаючи побоювання росіян «невиправданими».

26 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін має намір провести нову мобілізацію цієї осені. За його словами, Путін оголосить її після виборів до Держдуми 20 вересня, а на фронт можуть відправити «від 300 до 500 тисяч людей». Зеленський також навів дані, що Міноборони РФ залучило 221 тисячу контрактників, однак за той самий період втрати сягнули 225,5 тисяч, із них 131 тисяча – вбитими.

Нагадаємо, Росгвардія вперше внесла до правил цивільної оборони положення про захист від загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час, у Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що такі зміни можуть свідчити про підготовку Кремля до придушення можливих протестів.