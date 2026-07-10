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Депутатка Держдуми назвала закон проти домашнього насильства ударом по сім'ї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Депутатка Держдуми назвала закон проти домашнього насильства ударом по сім'ї
Останіна вважає, що питання про повернення кримінального покарання за побої щодо близьких вимагає оцінки можливих наслідків
фото: The Moscow Times

Депутатка наголосила, що відновлення кримінальної відповідальності не розв'яже проблему

Голова комітету Держдуми РФ з питань захисту сім’ї Ніна Останіна заявила, що введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство може стати «ударом по інституту сім’ї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За словами чиновниці, питання про повернення кримінального покарання за побої щодо близьких вимагає оцінки можливих наслідків. Депутатка наголосила, що відновлення кримінальної відповідальності саме по собі не розв'яже проблему домашнього насильства. Вона виступила за розвиток системи профілактики, зокрема створення кризових центрів та розширення психологічної допомоги.

Голова комітету назвала помилкою рішення 2017 року про декриміналізацію сімейних побоїв. На її думку, державі слід повернути кримінальну відповідальність за побої, вчинені вперше щодо членів сім’ї.

У лютому 2017 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, яким перші випадки побоїв у сім’ї були переведені з категорії кримінальних злочинів до адміністративних правопорушень. Зараз за такі дії передбачено штраф до 30 тис. рублів, адміністративний арешт на строк до 15 діб або обов’язкові роботи. На думку Останіної, однією з причин ухвалення цих поправок могло стати велике навантаження на правоохоронні органи, які не справлялися з кількістю подібних справ.

«Нам треба подумати, як це позначиться на інституті сім’ї – чи зміцнить це інститут сім’ї, чи справді стане тією нормою, яка раз і назавжди поставить заслон на шляху домашнього насильства, чи це ще більше вплине на те, що у нас інститут сім’ї й так зруйнований, вісім із 10 розлучень, що це ще один удар по інституту сім’ї», – сказала Останіна.

До слова, раніше патріарх Кирило та митрополит Тихон (Шевкунов) заблокували роботу над законом про боротьбу з домашнім насильством. Рішення про відмову від законопроєкту, було ухвалено після особистого звернення патріарха до диктатора.

Теги: домашнє насильство росія росіяни

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