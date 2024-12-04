Україна готує санкції проти грузинської влади – Зеленський

У Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції

Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив очільник України, він заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо російських намірів на найближчий час та про ситуацію в Грузії.

Зеленський наголосив, що грузинська влада «штовхає країну на очевидну залежність від Росії».

«І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії», – каже він.

Як повідомлялося, Україна засудила силовий розгін мітингів у Грузії. Україна також відкидає спроби грузинської влади втягнути країну у внутрішньополітичні процеси.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі заявив, що залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

До слова, грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа». Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.