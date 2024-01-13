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Байден вважає, що нинішні події у світі є переломним моментом в історії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден вважає, що нинішні події у світі є переломним моментом в історії
Джо Байден вважає, що США мають будувати свою зовнішню політику на співпраці із союзниками
фото: Reuters

Однією з речей, що об'єднують весь світ, є загроза для демократії

Президент США переконаний, що сучасні події у світі, зокрема війна Росії проти України, є частиною переломного моменту в історії, Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі відповів на запитання, як в адміністрації Байдена можуть схарактеризувати зовнішню політику США на нинішньому етапі, зокрема стосовно ситуації в Україні та Cекторі Гази.

«Президент описує нинішній час, в якому ми живемо як переломний момент, і він має рацію. Адже якщо ви подивіться по всьому світу, однією з речей, що об'єднують, є загроза для демократії», – сказав представник Білого дому.

Байден вважає, що США мають будувати свою зовнішню політику на співпраці із союзниками та партнерами. Він визнає, що США не можуть вирішити всі проблеми самостійно, але їхнє лідерство життєво важливе для досягнення успіху.

«Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах та партнерствах, яка визнає, що Сполучені Штати не можуть зробити все самі. Однак наше лідерство життєво важливе для вирішення деяких із цих проблем», – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, лідерка «Голосу» розказала, якого ефекту домігся Зеленський під час останнього візиту до США.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Президент також зауважив, що минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. За його словами, Україна налаштована й надалі підтримувати таку динаміку, адже це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором.

Читайте також: Допомога Україні. Позитивні сигнали з Вашингтона і Брюсселя
Теги: війна Україна Джозеф Байден США

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