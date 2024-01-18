Латвія розпочала депортацію близько тисячі росіян

Для того, щоб жити в Латвії громадяни РФ мали скласти тест на знання мови

985 росіян проігнорували вимоги імміграційного законодавства Латвії

Латвія розпочала процес депортації 985 громадян РФ, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги. Про це повідомляє Postimees.

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Як зазначається, щоб проживати в Латвії, росіяни мали скласти тест на знання мови або подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання. Усі, хто не відповідає цим критеріям, отримали лист, де їх просять упродовж двох тижнів залишити країну або оформити легальне перебування в ній.

«Потім ми відправляємо інформацію державній прикордонній охороні, щоб вона перевірила останнє задеклароване місце проживання: перебуває там людина чи ні», – пояснила голова Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе.

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Росіяни можуть також спробувати отримати посвідку на проживання іншого типу, наприклад, на підставі шлюбу або членів сім'ї, які проживають у Латвії.

«Зараз ми говоримо про добровільний виїзд із країни. Це означає, що кожній людині має бути надано право добровільно залишити країну. Це не стосується випадків загрози державній безпеці. Однак якщо людина нічого не зробить і не подасть апеляцію, її також можуть депортувати примусово», – сказала Розе.

Поки що примусово депортовано тільки двох громадян РФ.

«Звичайно, будуть й інші примусові депортації. Але скільки? Практика покаже. Це не станеться відразу. Ймовірно, деякі люди сподіваються, що хтось розв'язуватиме їхні проблеми за них», – зазначив депутат Сейму, голова комісії з громадянства, міграції та соціальної згуртованості Гунарс Кутріс.

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У Департаменті громадянства і міграції зазначають, що частина з 985 громадян РФ уже залишили Латвію. Прикордонники мають дані про тих, хто перетнув кордон Росії або Білорусі, проте немає інформації про тих, хто виїхав через Шенгенську зону.

Як повідомляв Укрінформ, раніше латвійська Дирекція у справах громадянства та міграції (PMLP) заявляла, що депортація з Латвії загрожує 1167 громадянам РФ, які не виконали вимог поправок до закону про імміграцію та не надали документи для отримання посвідки на проживання в країні.

Нагадаємо, громадянина Росії, голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва Бориса Каткова виставили з Латвії. З ініціативи Служби держбезпеки міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс вніс Каткова до списку небажаних у країні осіб «за багаторічну та систематичну діяльність на користь Росії».

До слова, парламент Латвії вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.