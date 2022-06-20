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    Політика

    Ле Пен відмовилася від керування власною партією

    Марін Ле Пен залишає керівну посаду у парті\, передану їй батьком, і займеться керівництвом власної фракції у нижній палаті французького парламенту - Ле Пен відмовилася від керування власною партією
    Марін Ле Пен залишає керівну посаду у парті\, передану їй батьком, і займеться керівництвом власної фракції у нижній палаті французького парламенту
    фото: скріншот

    Марін Ле Пен очолить фракцію «Національного об’єднання» у парламенті

    Лідерка «Національного об’єднання» Марін Ле Пен заявила, що не повернеться до керівництва власної партії. Про це ультраправа політична діячка заявила журналістам після другого туру парламентських виборів.

    З 2021 року Ле Пен тимчасово залишила посаду керівника «Національного об’єднання», виконувачем обов’язки очільника партії став Джордан Барделья, який і очолить цю політичну силу як повноцінний керівник.

    Твке рішення Марін Ле Пен пояснила бажанням очолити парламентську фракцію «Національного об’єднання» у Національних зборах (нижній палаті парламенту Франції), де партія отримала несподівано велику кількість місць – 89, проти 8 у попередньому скликання Нацзборів.

    До цього моменту керівниками «Національного об’єднання» (до 2018 року – «Національного фронту») були тільки представники сім’ї Ле Пен. З моменту застування, у жовтні 1972 року, партію очолював Жан-Марі Ле Пен, 2011-го він передав керівництво у партії своїй доньці Марін.

    Нагадаємо, на виборах до нижньої палати парламенту Франції блок політичних сил «Разом», який підтримуює Емманюеля Макрона, отримав усього 245 місць.

    У минулому скликання Національних зборів коаліція, створена навколо персони Макрона, мала 350 голосів.

    Додамо, що Марін Ле Пен під час передвиборчої кампанії закидали яйцями на півночі Франції.

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    Теги: Франція Марін Ле Пен
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    Ле Пен відмовилася від керування власною партією