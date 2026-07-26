Франція заявила, що США більше не є «маяком прав людини»

Париж різко відреагував на позицію США щодо переобрання Верховного комісара ООН з прав людини

Постійне представництво Франції при ООН розкритикувало Сполучені Штати після того, як Вашингтон виступив проти перепризначення Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву представництва Франції в соцмережі X.

Генеральна Асамблея ООН переобрала австрійського дипломата Фолькера Тюрка на другий термін на посаді Верховного комісара з прав людини. Проти його перепризначення проголосували Росія, КНДР, Ізраїль, США, Малі, Нігер, Нікарагуа, Тринідад і Тобаго, Буркіна-Фасо та Аргентина. Ще 13 держав утрималися.

Після того, як Генеральна Асамблея підтримала кандидатуру Тюрка, представництво США заявило, що система ООН у сфері прав людини «втрачала довіру протягом десятиліть», а сам Фолькер Тюрк нібито «привів її до смертного одра». На думку американської сторони, голосування лише «остаточно її вбило».

У відповідь представництво Франції заявило, що США більше не є «маяком прав людини». «Сьогодні вони стоять осторонь разом із Північною Кореєю, Нікарагуа, Малі та Росією, ізольовані. І світ їх більше не слухає», – йдеться у заяві.

Фолькер Тюрк відомий критикою війни Росії проти України, а також дій Ізраїлю в секторі Гази. Водночас його діяльність неодноразово критикували правозахисні організації Human Rights Watch і UN Watch, звинувачуючи у «вибірковості» та «ігноруванні» порушень прав людини в Китаї, Кубі, КНДР, Еритреї, Алжирі та Катарі.

Ізраїль звинувачував Тюрка в упередженості та мінімізації злочинів ХАМАСу, скоєних 7 жовтня 2023 року. Водночас частина співробітників його офісу дорікала йому за те, що він не наважився офіційно назвати дії Ізраїлю в секторі Гази «геноцидом», обмежившись формулюванням «масові вбивства».

Нагадаємо, у червні Фолькер Тюрк розкритикував міграційну політику США напередодні чемпіонату світу з футболу 2026 року. Він заявив, що жорсткі заходи безпеки та прикордонний контроль створюють атмосферу розколу й маргіналізують мігрантів.