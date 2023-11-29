Вибухи у Брянську: росіяни заявили про атаку на склад безпілотників
Окупанти заявили про атаку на склад безпілотників «Герань-2»
Увечері 29 листопада в російському місті Брянськ пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ.
Місцеві пабліки повідомили, що о 18:12 мешканці почули сильні звуки вибухів поблизу телецентру.
Як повідомляють росЗМІ, було атаковано склад безпілотників «Герань-2». Росіяни звинуватили в атаці Україну, заявивши, що було випущено декілька груп безпілотників з української сторони.
Деталі про постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, у середу, 29 листопада, рано-вранці під Москвою було неспокійно, лунали вибухи.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 листопада у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками.
До слова, у ніч на 14 листопада в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу місцеві мешканці знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.
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