Литва встановила «зуби дракона» на мосту до Калінінградської області РФ

Наразі литовська армія випробовує укріплення, оцінюючи, як воно стримуватиме важку техніку, що наступає

У Литві встановили фортифікаційні конструкції "зуби дракона" на мосту через річку Неман. Він веде до російської Калінінградської області. Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

За його словами, у майбутньому міст планують додатково укріпити залізними балками.

Наразі литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає, додав міністр.

«Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху (тільки після отримання даних розвідки). Фізичні укріплення (протитанкові їжаки, «зуби дракона») є лише допоміжними та будуть прикриватися вогневою міццю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений», – зазначив Кащюнас.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте оголосила, що на початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації. Вона наголосила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням. За словами міністерки, сьогодні цивільний захист є актуальним як ніколи. «Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії – це наша нова реальність», – сказала Білотайте на пресконференції.

Політикиня зауважила, що її крпаїна перебуває на передовій позиції, тому ц«ивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному».