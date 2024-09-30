Головна Світ Політика
search button user button menu button

Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки
Американські винищувачі супроводжували російські Су-35
Фото: командування повітряно-космічної оборони США

США перехопили літаки росіян ще 23 вересня, але відомо про це стало тільки зараз

23 вересня військові США перехопили кілька російських військових літаків біля узбережжя Аляски, про що стало відомо тільки зараз. Відповідне відео та фото оприлюднило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. 

Серед перехоплених літаків були винищувачі Су-35. Один із них поводився агресивно, наближаючись до американських військових літаків на небезпечну відстань, що створило загрозу зіткнення.

США перехопили російські «сушки»
США перехопили російські «сушки»
Фото: NORAD

«Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх - це не те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах», – прокоментували у ВПС США.

Літаки РФ наблизились до Аляски
Літаки РФ наблизились до Аляски
Фото: NORAD

Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі, але близько до кордонів США, що змусило американську сторону відреагувати. Представники Пентагону наголосили, що такі перехоплення відбуваються регулярно, але рідко супроводжуються агресивними маневрами з боку російських пілотів.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зафіксувало чотири російські військові літаки в небі над Аляскою. Проте, тоді не повідомлялось про перехоплення літаків РФ американськими винищувачами. 

До слова, раніше Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг. 

Нагадаємо, що влітку американські та канадські винищувачі  перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків. Про це повідомляло Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони.

Читайте також:

Теги: росія США літак військові перехоплення відео Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни сьогодні говорять, що України не існує. А завтра вони скажуть, що ніяких поляків не існує
Європейський союз vs «русскій мір»: чому Польща повинна об'єднатися з Україною
6 вересня, 15:03
Президент Ердоган зазначив, що «Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним світом на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України»
Чому Ердоган одночасно хоче вступити до БРІКС і підтримує повернення Криму?
12 вересня, 16:03
Володимир Зеленський поділився «планом перемоги»
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?
10 вересня, 11:56
Російські окупанти будують залізничну гілку
Окупанти розбудовують логістичні шляхи навколо Маріуполя (фото)
10 вересня, 15:18
Під час обстрілу артилеристи пошкодили БМД-4
Знищення новітньої російської бойової машини десанту потрапило на відео
17 вересня, 05:26
Пожежа в Ярославлі
У Ярославлі спалахнула сильна пожежа через атаку дронів
18 вересня, 10:09
Представники студії «Квартал 95» спробували вибачитися за використання відео із українськими військовими
«Квартал 95» потрапив у скандал через танці під відео з загиблим військовим
23 вересня, 11:42
Внаслідок ворожої атаки дроном-камікадзе по Нікополю загинули 12-річна дівчинка
У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина
21 вересня, 22:00
За словами Зеленського, Україні важливо, щоб Америка розуміла її безпосередньо
«Перемовини саме такі, які потрібні Україні»: Зеленський підсумував візит до США
27 вересня, 21:41

Політика

ЦАХАЛ закликав жителів півдня Лівану евакуюватися
ЦАХАЛ закликав жителів півдня Лівану евакуюватися
Ліванська армія відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем – Reuters
Ліванська армія відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем – Reuters
Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки
Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки
«Потрібно вражати не стріли, а лучників» – Боррель закликав дозволити ЗСУ бити по Росії
«Потрібно вражати не стріли, а лучників» – Боррель закликав дозволити ЗСУ бити по Росії
Глава МЗС Польщі заявив, яка країна може зупинити Росію
Глава МЗС Польщі заявив, яка країна може зупинити Росію
Росія ділиться ядерними й космічними технологіями з Іраном: Австралія зробила заяву
Росія ділиться ядерними й космічними технологіями з Іраном: Австралія зробила заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
48K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
35K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
33K
Де живуть найнещасніші діти в Європі: результати дослідження
28K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

Новини

1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Вчора, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua