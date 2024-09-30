Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки

США перехопили літаки росіян ще 23 вересня, але відомо про це стало тільки зараз

23 вересня військові США перехопили кілька російських військових літаків біля узбережжя Аляски, про що стало відомо тільки зараз. Відповідне відео та фото оприлюднило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 30, 2024

Серед перехоплених літаків були винищувачі Су-35. Один із них поводився агресивно, наближаючись до американських військових літаків на небезпечну відстань, що створило загрозу зіткнення.

США перехопили російські «сушки» Фото: NORAD

«Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх - це не те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах», – прокоментували у ВПС США.

Літаки РФ наблизились до Аляски Фото: NORAD

Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі, але близько до кордонів США, що змусило американську сторону відреагувати. Представники Пентагону наголосили, що такі перехоплення відбуваються регулярно, але рідко супроводжуються агресивними маневрами з боку російських пілотів.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зафіксувало чотири російські військові літаки в небі над Аляскою. Проте, тоді не повідомлялось про перехоплення літаків РФ американськими винищувачами.

До слова, раніше Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг.

Нагадаємо, що влітку американські та канадські винищувачі перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків. Про це повідомляло Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони.