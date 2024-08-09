Мінус 700 КАБів, літаки злетіти не встигли: нові подробиці атаки на аеродром Липецька

Після удару дронів СБУ на аеродромі «Липецьк-2» детонують склади з боєприпасами

Служба безпеки України у співпраці із силами оборони України у ніч на 9 серпня успішно уразили військовий аеродром «Липецьк-2» та засоби ППО російських окупантів. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як зазначається, після удару дронів СБУ на аеродромі «Липецьк-2» детонують склади з боєприпасами.

«Цієї ночі СБУ у співпраці із ЗСУ та ССО завдала вибухового удару по російському військовому аеродрому «Липецьк-2». За інформацією джерел, там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб. Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. Більшість літаків, розміщених на військовом аеродромі «Липецьк-2» злетіти не встигли. «СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу по знищенню авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром «Морозовськ», сьогодні черга за «Липецьком-2». Працюємо далі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Аеродром «Липецьк-2» – у переліку тих летовищ, що активно використовуються армією РФ у війні проти України. Цьому аеродрому, як вказано на офіційному сайті, присвоєно 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

Разом з тим Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок атаки на російський аеродром були уражені склади з КАБами та кілька інших важливих об’єктів у районі летовища. На місці удару виникла сильна пожежа, було зафіксовано кілька джерел загоряння та багаторазову детонацію.

Відомо, що на аеродромі «Липецьк-2» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31, які належать до повітряно-космічних сил РФ. Деталі щодо результатів удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, що російське місто Липецьк атакували безпілотники. У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника.

За повідомленнями місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. ГУ МЧС по регіону підтвердило факт пожежу на аеродромі.