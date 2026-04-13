Сійярто знайшовся: приїхав у МЗС і терміново знищує документи

Лариса Голуб
Сіярто перебуває в Угорщині
фото ілюстративне з ФБ сторінки міністра

Петер Мадяр заявив, що поки чинний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нікуди не зник

Петер Мадяр зробив резонансну заяву: Віктор Орбан визнав поразку, а чинний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто терміново позбувається компрометуючих документів. Про це Мадяр розповів під час пресконференції для міжнародних медіа, інформує «Главком».

Зникнення Сійярто з публічного простору поруч із Віктором Орбаном після виборів породило чутки, нібито міністр уже залишив межі країни. Проте Мадяр спростував цю інформацію, заявивши про значно серйозніші події в стінах закордонного відомства. За словами переможця виборів, Сійярто перебуває на робочому місці в Будапешті, але займається зовсім не дипломатією.

Мадяр заявив, що  Петер Сійярто перебуває в Міністерстві закордонних справ, куди він прибув о 10-й ранку разом зі своєю колегою Естер Дярматі, з якою з того часу «знищує документи про санкції».

«Ми знаємо, що його люди знищують документи так само, як у старі комуністичні часи. Шредери працюють на повну не лише у міністерствах, але і в інших інституціях. Але це їм не допоможе», – заявив Мадяр.

Наразі офіційний Будапешт та сам Петер Сійярто не прокоментували ці звинувачення.

«Главком» писав, що Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

