Мадяр пообіцяв заарештувати Нетаньягу в разі його візиту до Угорщини

Лідер «Тиси» стверджує, що його уряд виконуватиме зобов’язання перед судом і затримуватиме осіб, оголошених у розшук

Майбутній прем’єр-міністр заявив, що зупинить процес виходу Угорщини з Міжнародного кримінального суду

Угорщина не виходитиме з Міжнародного кримінального суду, тому буде зобов’язана заарештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо він в’їде на територію Угорщини, перебуваючи в розшуку суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що зупинить процес виходу Угорщини з Міжнародного кримінального суду до 2 червня – через рік після офіційного повідомлення про вихід, поданого генеральному секретарю ООН.

Раніше Угорщина відмовилася заарештувати ізраїльського прем’єра під час його візиту до Будапешта у квітні 2025 року. Перед зустріччю союзник Нетаньягу, тодішній прем’єр Віктор Орбан, оголосив про вихід країни з МКС – процес, який відповідно до статуту суду набуває чинності протягом року, – та гарантував йому імунітет.

Коментуючи можливий візит Нетаньягу цієї осені, на який той уже погодився, Мадяр заявив, що його уряд виконуватиме зобов’язання перед судом і затримуватиме осіб, оголошених у розшук.

«Я також чітко заявив про це прем’єр-міністру Ізраїлю… уряд «Тиси» твердо має намір зупинити це та забезпечити, щоб Угорщина залишалася членом Міжнародного кримінального суду. Якщо країна є членом МКС, і особа, яку розшукує суд, потрапляє на нашу територію, то цю особу необхідно взяти під варту», – каже він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу у листопаді 2024 року за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Країни-члени суду зобов'язані виконувати такі ордери.

Тим часом Сполучені Штати Америки відкидають ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Рада нацбезпеки заявила, що стурбована поспішним рішенням Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт і викликаючими тривогу процесуальними помилками, які призвели до такого рішення.