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США виступили проти ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США виступили проти ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю
фото з відкритих джерел

США не ратифікували Римський статут, тому не зобов'язані виконувати рішення Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати Америки «принципово відкидають» ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Про це йдеться в заяві Ради національної безпеки США, повідомляє The Guardian.

Рада нацбезпеки заявила, що стурбована поспішним рішенням Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт і викликаючими тривогу процесуальними помилками, які призвели до такого рішення.

«Сполучені Штати чітко заявили, що МКС не має юрисдикції з цього питання», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше США вітали рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та інших чиновників РФ за звірства в Україні. Однак Вашингтон виступав проти переслідування судом Нетаньяху та Галанта.

Варто зауважити, що США не ратифікували Римський статут, і вони не зобов'язані виконувати рішення МКС.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни.  Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

А от майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, Нідерланди готові заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він прибуде до країни, заявив глава МЗС країни Каспар Вельдкамп.

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Теги: Беньямін Нетаньягу США арешт Ізраїль Міжнародний кримінальний суд

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