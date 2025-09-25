У Франції над військовою базою зафіксовано невідомі дрони

Немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав

У минулі вихідні над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції, зафіксували проліт неідентифікованих БпЛА. Сьогодні, 25 вересня, інформацію підтвердили у відповідній державній службі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rfi.

Йшлося про невеликі пристрої, уточнили у відомстві департаменту Марна, а «не про дрони, якими керують військові». Цей інцидент у державній службі назвали «винятковим». Там також підкреслюють, що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав.

Інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня. Триває розслідування стосовно кількох помічених невідомих безпілотних апаратів. Зазначається, що після інциденту вжили заходів для підвищення пильності. Територія цієї французької бази охоплює понад 10 тис. гектарів.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу, 24 вересня, ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Зокрема, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.