Парламент Молдови відмовився від роботи російською мовою
Румунська стане єдиною робочою мовою законодавчого процесу
Парламент Молдови ухвалив новий кодекс про організацію та діяльність законодавчого органу, який передбачає відмову від використання російської мови у парламентській роботі. Про це повідомляє Unimediа, пише «Главком».
Згідно з новими правилами, румунська мова стає єдиною робочою мовою парламенту.
У документі зазначено: «Робочою мовою парламенту є румунська мова. Нормативні акти складаються і приймаються румунською мовою з їх перекладом на інші мови у разі необхідності».
Генеральний секретар парламенту Ігор Талмазан заявив, що Молдова має юридичне зобов’язання відмовитися від обов’язкового перекладу документів російською мовою.
«Сьогодні у нас є юридичне зобов'язання виключити із законодавчої процедури обіг документів та їх обов’язковий переклад російською мовою», – заявив він під час засідання.
У правлячій партії PAS пояснили, що зміни пов’язані з рекомендаціями Європейської комісії у звітах щодо розширення ЄС за 2023-2025 роки.
