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Бензин із Білорусі став значно дорожчим для Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Бензин із Білорусі став значно дорожчим для Росії
Ціни на бензин для Росії злетіли майже вдвічі від початку травня
фото: Reuters

Дефіцит пального змусив російський ринок активніше купувати імпортний бензин, що спровокувало різке зростання цін

Росія зіткнулася з різким подорожчанням бензину, який постачається з Білорусі. Причиною стало загострення дефіциту пального на внутрішньому ринку та зростання попиту на імпортні поставки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Білоруський бензин марки А-92 із постачанням до Росії за останній тиждень подорожчав на 6% – до 127 тис. рублів за тонну. Водночас від початку травня його ціна зросла у 1,8 раза. 

За інформацією росЗМІ, із 1 по 26 червня на біржі було продано 79 380 тонн білоруського бензину. Для порівняння, ще рік тому обсяги його реалізації були мінімальними.

Учасники ринку зазначають, що два білоруські нафтопереробні заводи – Мозирський та Новополоцький – теоретично можуть забезпечити пальним Московський регіон. Проте їхніх виробничих потужностей недостатньо для покриття потреб усієї Росії.

Джерело видання повідомило, що придбане на біржі білоруське паливо відвантажують упродовж 30 днів без зривів і перенесень. Натомість у Росії строки виконання біржових контрактів можуть сягати 60 днів, а фактичне відвантаження часто відбувається лише на 35-й день після укладення угоди.

Водночас на Петербурзькій біржі зберігаються обмеження на зміну котирувань бензину та дизельного пального. Під час торгів 30 червня бензин А-92 за індексом європейської частини РФ подорожчав на 0,12% – до 70,71 тис. рублів за тонну, а бензин А-95 – на 0,01%, до 75,12 тис. рублів за тонну.

Як зазначає видання, паливна криза в Росії загострилася після посилення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Через це виробництво бензину скоротилося приблизно на чверть – до 85 тис. тонн на добу. При цьому в літній період добова потреба економіки Росії становить близько 110 тис. тонн автобензину.

Повні або часткові обмеження на продаж пального вже офіційно запровадили у 40 регіонах Росії, а дефіцит зачепив понад 80 суб'єктів федерації.

Нагадаємо, що паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться. Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту.

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Теги: Білорусь росія бензин

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