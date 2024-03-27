«На Сербію чекають важкі дні». Президент Вучич зробив заяву
Президент Сербії зробив загадкову заяву без жодних подробиць
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що на Сербію чекають важкі дні, і він має новини, які безпосередньо загрожують національним інтересам його країни. Про це президент написав у дописі на своїй сторінці у Instagram.
«На Сербію чекають важкі дні. Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин... Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської», – пише Вучич.
Він запевнив, що найближчими днями ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, які чекають попереду.
«Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе», – повідомив Александар Вучич, однак не надав жодних подробиць.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман назвав президента Сербії Александара Вучича «російським супутником» через те, що в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді.
Як повідомлялося, Сербія отримала нове озброєння від РФ попри міжнародні санкції. Нині Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Раніше Сербія розглядала можливість відновлення обов'язкової військової служби з огляду на напруженість на Балканах та в інших країнах Європи.
Президент Александар Вучич заявив, що вище армійське командування надало йому «сильну аргументацію» на користь відновлення обов'язкового призову, який був призупинений у 2011 році з метою професіоналізації збройних сил.
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