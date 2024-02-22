На телефонах чиновників ЄС знайдено шпигунські програми

Європарламент перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак напередодні виборів у червні

Європейський парламент у середу, 21 лютого, попросив членів свого підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після того, як на двох пристроях знайшли сліди злому. Про це пише Politico.

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ІТ-служба Європарламенту повідомила, що членів і співробітників підкомітету з питань безпеки і оборони атакували програмним забезпеченням для спостереження.

Проблему виявили під час планової перевірки пристроїв на предмет кібербезпеки, тож причина, з якої на телефони могли встановити шкідливу програму, наразі незрозуміла.

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Відповідно до електронного листа, з яким ознайомилося видання, усім законодавцям у підкомітеті рекомендувано віднести свої телефони в ІТ-службу установи для перевірки.

Напередодні виборів у червні Європарламент перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак та іноземного втручання.

У грудні Politico повідомило, що кібербезпека установи досі не відповідає галузевим стандартам, а також не вповні відповідає рівню загрози, яку становлять хакери.

Подібні інциденти вже траплялися з іншими членами Європарламенту. У 2022 році дослідники виявили, що телефони учасників руху за незалежність Каталонії, зокрема політиків ЄС, були заражені двома типами хакерських програм Pegasus і Candiru.

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Того ж року грецький депутат Європарламенту і лідер опозиції Нікос Андрулакіс опинився у списку грецьких політичних і громадських діячів, які стали мішенню для Predator, ще одного шпигунського інструменту. Президентка парламенту Роберта Метсола раніше також зіткнулася зі спробою злому за допомогою шпигунського програмного забезпечення.

У квітні минулого року ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського програмного забезпечення. З моменту запуску програми було проведено сотні перевірок.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України та слідчі Нацполіції разом з правоохоронними органами країн-партнерів викрили учасників міжнародного угруповання хакерів LockBit, котрі блокували роботу фінансових установ західних країн та вимагали гроші за відновлення роботи.