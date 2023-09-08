Нардеп анонсував створення робочої групи з розслідування Волинської трагедії

Група буде складатися з представників наукової спільноти та парламентів Польщі та України

«Ми маємо закрити волинське питання раз і назавжди»

У рамках свого виступу на Економічному Форумі у Карпачі народний депутат Олег Дунда оголосив про ініціативу української влади щодо створення спільної робочої групи з розслідування трагедії на Волині 1943 року. Подробиці повідомляє кореспондент «Главкома».

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Народний депутат з партії «Слуга Народу» на профільній панельній дискусії «Боротьба України з російською дезінформацією та інформаційна безпека: уроки для Європи» розповів про намір створити робочу групу з розслідування трагедії, яка відбулася на Волині 1943 року. Вона буде складатися з представників наукової спільноти та парламентів Польщі та України.

Дунда заявив: «Ми маємо закрити волинське питання раз і назавжди і не допустити його використання росіянами для дезинформації і спроб вплинути на дружні польсько-українські відносини».

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Парламентарій підкреслив, що в Києві вже створено відповідну Експертну раду на чолі з громадсько-політичним діячем, доктором історичних наук Павлом Гай-Нижником. До складу ради запросили фахівців з історії, міжнародного права, юриспруденції, релігієзнавства, психології тощо, а також експертів-криміналістів і політиків.

Олег Дунда розповів, що Експертна рада функціонує на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, при цьому до її роботи вже залучений Варшавський Університет.

Народний депутат додав: «Головним підсумком роботи Експертної ради буде проведення ексгумації, вшанування загиблих та закриття цієї непростої сторінки нашої історії, адже Україна і Польща - є гарними та сильними партнерами і, я впевнений, стануть центром оновленої Європи».

Нагадаємо, що реалізація ініціативи є в рамках домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою щодо гідного пошанування загиблих під час Волинської трагедії 1943 р. і встановлення історичної справедливості в політиці національної пам’яті обох наших народів.

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Раніше ми повідомляли, що Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини. У документі сказано, що польсько-українське примирення має включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв.

5-7 вересня в Карпачі (Польща) пройшов XXXII Економічний форум. Цьогоріч він налічував 5 тис. учасників. Серед них було 200 представників від України.