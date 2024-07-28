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Влада Польщі запропонувала Угорщині вийти з ЄС і НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Влада Польщі запропонувала Угорщині вийти з ЄС і НАТО
Орбан звинуватив поляків у тому, що вони буцімто «ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі»
фото: AP

Теофіл Бартошевський: «Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться»

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський після антипольських заяв угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана засумнівався в необхідності членства Угорщини в ЄС і НАТО. Про це повідомляє Polskie Radio.

Під час програмного виступу в межах «літнього університету Тушваньош» у румунському курортному містечку Беїле-Тушнад Орбан заявив, що поляки «ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі», бо нібито «безсоромно ведуть бізнес» із Росією.

На це Бартошевський відповів, що, на відміну від Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з Росією, «тому що це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО».

Заступник міністра закордонних справ Польщі підкреслив, що промову угорського прем’єра вже дуже негативно прокоментувало посольство США в Будапешті.

«Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану, – ред.) не створити союз із Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика (Угорщини, – ред.) на цей час», – наголосив Бартошевський.

Польський політик також нагадав, що Угорщина досі блокує два мільярди злотих (467 мільйонів євро) з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна.

Нагадаємо, Орбан також заявив, що Україна не стане членом НАТО чи Європейського союзу, тому що «у нас, європейців, не вистачить грошей».

Крім того, угорський політик вважає, що вибухи на газогонах «Північний потік» були здійснені під американським керівництвом, а Європа не робить нічого, окрім як «беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США».

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Теги: Польща Угорщина Віктор Орбан Європейський союз НАТО

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