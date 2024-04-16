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Силовики застосовують спецзасоби для розгону протестувальників у Тбілісі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Силовики застосовують спецзасоби для розгону протестувальників у Тбілісі (відео)
У Тбілісі акція протесту розпочалася 15 квітня
фото: скріншот з відео

Поліція закликала протестувальників розійтися, застерігаючи, що в іншому разі «проти них буде вжито заходів, передбачених законом»

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. Силовики почали розганяти учасників акції протесту за допомогою, ймовірно, сльозогінного спрею. Про це повідомляє NetGazeti та Эхо Кавказа.

Медіа повідомляють, що протестувальників почали розганяти із заднього боку грузинського парламенту. Для цього силовики використовують спеціальні засоби.

Зокрема, кільком протестувальникам знадобилася медична допомога після того, як проти них імовірно застосували перцевий спрей. Серед яких лідер партії «Гірчі – більше свободи» Зураб Джапарідзе.

Поліція закликала громадян розійтися, застерігаючи, що в іншому разі «проти них буде вжито заходів, передбачених законом».

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

Також, 15 квітня, у Парламенті Грузії опозиційний депутат Алеко Елісашвілі напав на свого колегу Мамуку Мдінарадзе, одного із лідерів «Грузинської мрії», який виніс на розгляд законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Інцидент стався на засіданні комітету юридичних питань, де розглядався законопроєкт. Елісашвілі вдарив Мдінарадзе у той момент, коли представник парламентської більшості представляв депутатам документ. Через бійку засідання комітету було перервано.

Як повідомлялося, 15 квітня, парламент Грузії запровадив особливий безпековий режим у зв'язку з обговоренням законопроєкту про «іноагентів». Вхід до будівлі обмежать для захисту безпеки депутатів та співробітників. Вхід до будівлі обмежать для безпеки депутатів та співробітників. Обмеження не торкнеться лише акредитованих журналістів телекомпаній.

Також правляча партія Грузії «Грузинська мрія» повторно ініціює розгляд законопроєкту про «іноагентів», повідомив лідер парламентської фракції правлячої партії Мамука Мдінарадзе. Він практично ідентичний документу, відкликаному рік тому у зв'язку з масовими протестами.

У березні 2023 року законопроєкт про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроєкт був відкликаний із парламенту.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Читайте також: Грузія заборонила проросійській партії брати участь у виборах

 

Теги: іноагент закон мітинг протест Міноборони Грузії Грузія

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