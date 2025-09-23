Головна Світ Політика
Навроцький зробив дивний жест під час Генасамблеї ООН (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Навроцький зробив дивний жест під час Генасамблеї ООН (відео)
Навроцький отримав від помічника упаковку зі снюсом
Президент Польщі на засіданні ООН скористався снюсом

На Генасамблеї ООН президент Польщі Кароль Навроцький опинився в центрі уваги через незвичний жест: камери зафіксували, як він, ймовірно, поклав снюс його до рота. Відповідне відео поширилося мережею, передає «Главком».

На відео видно, що помічник простягнув президенту щось схоже на снюс, і Навроцький поклав його собі під губу.

«Кожна людина, яка має залежність від тютюну, може витримати кілька годин без нього. Пан Кароль Навроцький не здатний витримати навіть годину без цієї речовини», – написав польський політик Роман Гертих.

Снюс – продукт, виготовлений із зволоженого або висушеного тютюну. На відміну від жувального тютюну вживається шляхом його розміщення між яснами та верхньою губою. Продукт пропонує задоволення від тютюну без супутнього диму. Таким чином людина отримує певну дозу нікотину без диму.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький потрапив у скандал на президентських дебатах, у зв'язку з чим його запідозрили нібито в наркозалежності. У якийсь момент на дебатах Навроцький закрив обличчя однією рукою, а іншу підніс до рота. За даними польського ЗМІ, політик потягнувся за нікотином. Водночас глава його штабу Павло Шефернакер повідомив, що це був снюс, який Навроцький називав нікотиновою жуйкою.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому.

