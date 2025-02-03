Не будьте, як генерал Наумов. Дипломат попередив українських громадян, що їдуть через Сербію

Толкач: Не треба думати, що до вас не застосують закон

Посол Володимир Толкач: «Багато українців провозить через сербську територію незадекларовану валюту»

Сербія – транзитна країна між державами ЄС. Тому багато українців провозить через сербську територію незадекларовану валюту. Але за це можуть арештувати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

Толкач зазначає, що українці часто звертаються у посольство, коли є запитання про оформлення різних документів. Також, часто через незнання законів, є проблеми з перевезенням грошей через Сербію.

«Багато хто з наших громадян провозить через сербську територію незадекларовану валюту. Наприклад, з Угорщини та з Румунії. Наші люди через такі свої дії потрапляють під місцеві санкції і навіть кримінальне переслідування. Є випадки навіть арештів. У цих людей держава вилучає валюту» , – розповідає Володимир Толкач.

За словами українського дипломата, на сайті українського посольства висить оголошення про необхідність декларувати гроші.

«Якщо ви цього не робите, значить це порушення закону. Не треба думати, що до вас не застосують закон. Якщо сума понад 10 тис. євро, будь ласка, декларуйте. Є серед українців випадки, коли було притягнуто до відповідальності, вони поодинокі» , – повідомляє Толкач.

Нагадаємо, у 2022 році при спробі перетину кордону між Сербією та Північною Македонією, було затримано українського генерала Андрія Наумов, колишнього керівника управління внутрішньої безпеки СБУ. Він напередодні повномасштабного російського вторгнення виїхав з України спочатку до Німеччини, а потім переїхав до Сербії. Його затримали з незадекларованою готівкою – 600 тис. євро та $120 тис. У Сербії проти Наумова було порушено справу, його відправили до слідчого ізолятора. 29 вересня 2023 року Вищий суд засудив Наумова до одного року позбавлення волі за відмивання грошей. У липні того ж року суд відмовив в екстрадиції генерала до України, про що писав «Главком».

До слова, Толкач раніше розповів в інтерв’ю «Главкому», що за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на нашу користь. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії.

Також Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР.