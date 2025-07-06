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Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем
13 червня Ізраїль почав завдавати удару по Ірану і Алі Хаменії з того дня та до 5 липня не виходив не публіку
фото: Iran International

Хаменеї взяв участь у жалобній церемонії з нагоди Мухарраму, яка пройшла у його резиденції в Тегерані

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 5 липня вперше з’явився на публіці після початку ізраїльських атак 13 червня. Протягом останніх тижнів він переховувався в бункері через загрозу особистій безпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Iran International.

Хаменеї взяв участь у жалобній церемонії з нагоди Мухарраму, яка пройшла у його резиденції в Тегерані. Це перша його поява на публіці з 11 червня, коли він востаннє був сфотографований під час зустрічі з депутатами іранського парламенту. Весь цей час верховний лідер звертався до громадськості виключно через попередньо записані відеозвернення.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану, метою якої було знищення ядерної інфраструктури країни. Упродовж кількох днів сторони обмінювалися авіаударами, а вже 22 червня до конфлікту безпосередньо долучилися США, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об’єктах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося «вирвати ядерну бомбу з рук Тегерану», а згодом оголосив про досягнення припинення вогню між сторонами. Водночас як Ізраїль, так і Іран заявили про власну перемогу в 12-денній війні.

Раніше ми писали, що міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У четвер, 4 липня, агентство оголосило про виведення останніх інспекторів, що значно ускладнює моніторинг ядерної програми Тегерана. Всі співробітники МАГАТЕ вже залишили Тегеран і безпечно прибули до штаб-квартири у Відні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати закликали Іран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яка була призупинена після ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це під час брифінгу для ЗМІ заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

Брюс охарактеризувала рішення Тегерану припинити співпрацю з МАГАТЕ як «неприйнятне», наголосивши, що Іран має можливість змінити свій курс і обрати шлях миру та процвітання.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон, ухвалений парламентом минулого місяця, про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mehr.

Кілька днів тому парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану.

Теги: Іран

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