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Посол розповів, чи припинить Україна безвіз з Ізраїлем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посол розповів, чи припинить Україна безвіз з Ізраїлем
За словами Корнійчука, відсоток депортацій українців з Ізраїлю суттєво зменшився
фото з відкритих джерел

Посол Корнійчук наголосив, що наразі питання зупинення безвізу з Ізраїлем в України не стоїть

Інформація про можливе припинення безвізу між Україною та Ізраїлем втратила актуальність. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Корнійчук нагадав, що після того відбулися двосторонні консультації за лінією міністерств внутрішніх справ, а також телефонна розмова прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху із президентом України Володимиром Зеленським. 

«Завдяки цій інформаційній кампанії, завдяки певним загрозам, пов’язаним із недопуском релігійних до святкування в Умані, ізраїльська сторона суттєво полегшила прибуття українських громадян в Ізраїль. Якщо місяць тому в кожного громадянина, який приїжджав в Ізраїль, відбирали паспорт, і він чекав у черзі 5–10 годин, потім проходив співбесіду, і приблизно 10% громадян розвертали й депортували, то зараз ситуація змінилася. Зараз фактично кожна людина може в’їхати без проблем», – додав він. 

За словами дипломата, відсоток депортацій українців суттєво зменшився. 

«Це стосується в першу чергу осіб, які, умовно, не доводять, що вони прибули як туристи, і тих, що раніше порушували міграційне законодавство. Власне кажучи, із цього приводу ми використали наближення паломництва і підняли це питання досить гостро. Але не виключено, що це питання знову буде піднято, оскільки нам відомо, що вони зараз полегшили процедуру, а через місяць-два знову можуть повернутися до більш жорсткої процедури. Тому ми ініціювали консультації на рівні МЗС, МВС і прикордонників. Наприкінці жовтня ми такі консультації, думаю, у Єрусалимі проведемо, щоб закріпити процедуру і щоб вона була надалі ліберальною», – пояснив Корнійчук. 

Посол наголосив, що наразі питання зупинення безвізу з Ізраїлем не стоїть. 

«Ми проведемо консультації і, сподіваюся, підпишемо якийсь протокол, який нам дозволить чітко регламентувати процедуру. Нині фактично кожна людина, яка з так званих країн ризику до Ізраїлю прибуває, зупиняється, із нею проводиться співбесіда і відповідні дії, на мій погляд, не зовсім законні. І коли мені розповідають, що це стосується не тільки громадян України, а й усіх колишніх радянських республік, я кажу: "Я ж посол України. Мене не цікавлять інші республіки. Нехай ними займаються інші посли. Мене цікавлять наші громадяни, які змушені спати на підлозі в аеропорту «Бен-Гуріон», і потім їх депортують як негідників, які порушили закон". Як правило, це жінки з дітьми чи літні люди. Хто ще їздить зараз? Тому я думаю, що нам удасться у цивілізований спосіб це питання вирішити й закріпити таким чином, щоб до нього не повертатися кожного Рош га-Шана чи на Пейсах, коли знову потягнуться хасиди до Умані, а зробити це на постійній основі», – резюмував він. 

Нагадаємо, у першій половині 2023 року понад 2 тис. громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною.

До слова, посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі.

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Теги: Ізраїль Євген Корнійчук безвізовий режим

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