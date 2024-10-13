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Прем'єр Ізраїлю закликав вивести миротворців ООН з Лівану

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Прем'єр Ізраїлю закликав вивести миротворців ООН з Лівану
Нетаньяху стверджує, що бойовики використовують миротворців як щит
фото з відкритих джерел

Біньямін Нетаньяху заявив, що «Хезболла» використовує миротворців ООН як «живий щит»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху закликав Організацію Об'єднаних Націй терміново вивести миротворців з півдня Лівану, стверджуючи, що терористична організація «Хезболла» використовує їх як «живі щити». У своєму відеозверненні він закликав Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша евакуювати сили ООН з небезпечних зон, які контролює «Хезболла».

«Настав час вивести ВСООНЛ з опорних пунктів «Хезболли» та з районів бойових дій. Армія оборони Ізраїлю неодноразово просила про це і отримувала багаторазові відмови, і все це було зроблено з метою надати терористам «Хезболли» живий щит. Пане генеральний секретар, приберіть сили ВСООНЛ із зони ризику. Це потрібно зробити прямо зараз, негайно», – заявив він.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїльська армія неодноразово просила про видалення миротворців, але отримала відмову. Він підкреслив, що відмова ООН ризикує перетворити їх на «заручників» у руках «Хезболли», що ставить під загрозу як їхнє життя, так і життя ізраїльських солдатів​.

Ці заяви з'явилися на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем та «Хезболлою», коли внаслідок ізраїльських авіаударів нещодавно постраждали миротворці ООН. Водночас ізраїльська армія продовжує свої операції в Лівані з метою знищення позицій «Хезболли».

Нагадаємо, Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним». 

До слова, Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль. Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Стало відомо, що у Демократичній партії США наростають побоювання щодо можливого втручання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в американську політику. 

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Теги: міністр Ізраїль армія партії миротворці радник

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