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Передача Україні ракет Taurus на порядку денному – Мерц

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Передача Україні ракет Taurus на порядку денному – Мерц
Німецький уряд ухвалив рішення не оприлюднювати інформацію про поставки зброї Україні
скріншот з відео

За словами канцлера, ракети мають складну технологічну будову, тому для їх ефективного застосування потрібна серйозна підготовка

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц стверджує, що питання передачі Україні крилатих ракет Taurus залишається на порядку денному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву німецького політика в інтерв’ю Tagesschau.

Мерц зауважив, що використання ракет у будь-якому разі відбуватиметься виключно силами української армії. «Було зрозуміло з самого початку: якщо ми передаємо Taurus, то застосовують їх не наші військові, а українці. Те саме стосується і озброєння, яке надають Велика Британія та Франція», – сказав він.

Канцлер також наголосив, що ракети мають складну технологічну будову, і для їх ефективного застосування потрібна серйозна підготовка. «Це високотехнологічна система, і для підготовки персоналу необхідно щонайменше пів року. Ми ще навіть не почали це навчання – це питання ще обговорюється. Я говорив про це і з президентом Зеленським, і з коаліційними партнерами. Це залишається можливістю», – уточнив політик.

Крім того, Мерц пояснив, чому німецький уряд вирішив не оприлюднювати інформацію про обсяг чи конкретику поставок зброї Україні. «Я чітко заявив, що ми більше не будемо публічно розголошувати, яке саме озброєння передаємо. Я хочу, щоб Путін не мав повного уявлення про наші дії у військовій сфері», – наголосив канцлер.

Нагадаємо, міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що Німеччина виділить Україні цьогоріч 9 млрд євро допомоги. Передачу ракет Taurus не передбачено. Частину коштів буде направлено на фінансування проєкту з виробництва далекобійної зброї.

Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

До слова, Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot. 

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Теги: зброя Німеччина Фрідріх Мерц

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